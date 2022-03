O Ajax venceu o Cambuur antes da receção decisiva ao Benfica, por 3-2, mas não convenceu. O golo da vitória dos homens de Amesterdão surgiu já nos descontos. Uma história, de resto, que já tinha acontecido na jornada anterior, no triunfo conseguido também cima da hora ante o RKC Waalwijk.

Ora, em declarações ao De Telegraaf, o técnico do conjunto neerlandês, Erik tem Hag, assumiu que a equipa tem tido alguns momentos de irregularidade.

«Temos sido bons a dar tiros nos pés nas últimas semanas, ao entregarmos jogos que estamos a controlar totalmente através de erros individuais. Teremos de trabalhar essa responsabilidade e exigir mais uns dos outros. Se os jogadores não assumirem as suas responsabilidades individuais, os jogos podem mudar», afirmou.

«Estamos exatamente onde queremos estar, muitas vezes com um bom futebol. (…) Mas depois do intervalo [frente ao Cambuur] cometemos erros incompreensíveis. Esses momentos podem virar um jogo. Mas conseguimos dar a volta depois, por isso vê-se que a equipa tem carácter. É por isso que entro no autocarro com um sentimento positivo. Teremos de corrigir uma série de cosias, mas mentalidade vencedora desta equipa é clara», prosseguiu.

Agora, vem aí uma semana decisiva para o Ajax, com a receção ao Benfica e o clássico frente ao Feyenoord: «Nós jogamos bom futebol, mas temos de aguentar os 95 minutos. Se cometermos este tipo de erros, não teremos o resultado que precisamos. Mas se estivermos ao nosso nível, teremos boas hipóteses.»

O Benfica, recorde-se, joga em Amesterdão na próxima terça-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão registou-se um empate a duas bolas.