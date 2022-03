Foi preciso sofrer, mas Ajax venceu antes do duelo decisivo frente ao Benfica, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na deslocação ao terreno do Cambuur, em jogo da jornada 26 da Eredivisie, a equipa de Amesterdão triunfou por 3-2, com o golo decisivo a surgir já nos descontos.

Foi a formação de Erik tem Hag a começar melhor: aos três minutos, Gravenberch assistiu Dusan Tadic para o 1-0. Ainda antes do intervalo, Gravenberch bisou nas assistências, desta feita por Haller a faturar.

A equipa da casa reduziu logo no início da segunda parte, aos 48 minutos, por intermédio de Issa Kallon, e chegou ao empate a dez minutos dos 90, por Joosten.

Nos descontos, aos 90+2 minutos, Gravenberch despiu o fato de assistente e vestiu-se de goleador, para fazer o 3-2 final, com um grande golo a vários metros da baliza.

Ora veja:

Com este resultado, o Ajax cimenta o primeiro lugar da classificação, agora com cinco pontos – à condição – de vantagem sobre o PSV. O Cambuur é oitavo, com 33 pontos.