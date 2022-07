Um ano depois de ter saído, Brian Brobbey está definitivamente de regresso ao Ajax.

Na manhã desta sexta-feira, o clube neerlandês, que na véspera tinha anunciado a chegada de Francisco Conceição, confirmou a contratação do jovem avançado ao Leipzig.

Em comunicado, o Ajax informa que paga ao clube alemão 16,35 milhões de euros por Brobbey, valor que pode aumentar para 19,35 milhões de euros consoante certos objetivos sejam alcançados.

O avançado de 20 anos fica ligado ao emblema de Amesterdão até 2027.

Brobbey, refira-se, fez a formação no Ajax, mas há um ano saiu para o Leipzig. Seis meses depois, regressou ao clube, por empréstimo, e agora assina em definitivo.

Welcome back to your club ♥️