O Ajax, onde alinha o português Francisco Conceição, deu a conhecer a camisola alternativa esta quinta-feira e, tal como já tem habituado o público, não desiludiu: irrepreensível.

O segundo equipamento do campeão neerlandês é predominantemente azul escuro, com pormenores dourados e vermelhos. O logotipo do clube, bem como dos patrocinadores e os números e nomes dos futebolistas são dourados. A gola e os punhos são «trançados», de forma a «criar um padrão gráfico divertido».

Já os calções, são vermelhos, enquanto as meias seguem os mesmos tons da camisola.

Este novo equipamento será usado já no próximo fim de semana, no embate no terreno do Fortuna Sittar.