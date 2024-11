O Ajax anunciou que a partir da temporada de 2025/26, no âmbito do 125.º aniversário do histórico emblema de Amesterdão, vai recuperar o símbolo antigo do clube para satisfação dos adeptos que há muito exigiam o regresso ao logotipo que sofreu alterações em 1991.

Fundado em 1900, o primeiro símbolo do histórico clube de Amesterdão era um jogador vestido com uma camisola às riscas, vermelhas e brancas, mas, a partir de 1928, o clube adotou a figura mitológica da Grécia antiga que empresta o nome ao clube, um símbolo que manteve até 1991 e que vai, agora, 34 anos depois, recuperar.

«O Ajax vai celebrar o seu 125º aniversário no dia 18 de março. As celebrações vão incluir o anúncio do regresso do logótipo clássico. Sabemos que a maioria dos nossos adeptos acalenta este desejo há anos e sentimos que o nosso 125º aniversário foi o perfeito momento de devolver o logotipo clássico aos nossos fãs e a nós mesmos», explica o diretor Menno Geelen.

Desde a sua fundação, o logotipo já sofreu quatro alterações, mas é a terceira, adotada em 1928, que os adeptos querem de volta. «Além disso, a história mostra que damos o nosso melhor quando nos mantemos fiéis ao ADN do Ajax. É por isso que estamos a fazer tudo dentro do clube para defender esse ADN, desde a nossa filosofia futebolística até aos nossos valores fundamentais. Trazer de volta o logótipo clássico simboliza este compromisso e serve tanto como um tributo à nossa rica história quanto como uma inspiração para o futuro - um futuro que depende de tudo o que valorizamos no nosso clube», acrescenta o CEO do clube.

Os adeptos já podiam o regresso ao antigo símbolo há muitos anos e o clube considera que a data de aniversário será o momento ideal para a mudança. «O 125º aniversário parece um momento muito apropriado para devolver o logótipo ao clube, aos adeptos e a nós próprios. Estamos muito satisfeitos por dar este contributo», destaca também Ernst Boekhorst, presidente da direção, na nota emitida pelo clube neerlandês.

O anúncio oficial da recuperação do antigo símbolo será feita este domingo, no Johan Cruyff Arena, onde se vai realizar um jogo entre antigas lendas do Ajax e do Real Madrid.