Daley Blind tem uma «inflamação do músculo cardíaco» que, para já, o vai obrigar a parar de jogar para estudar melhor o caso que foi detetado depois do defesa se ter sentido mal no embate do Ajax com o Valencia, para a Liga dos Campeões, a 10 de dezembro.

A notícia já foi confirmada pelo Ajax e pelo próprio jogador que publicou um vídeo nas redes sociais a agradecer a todas as mensagens de apoio e com a expetativa de poder voltar a competir o mais cedo possível.

«Primeiro, quero agradecer todas as mensagens que tenho recebido, foram muito simpáticas e ajudaram-me, muito obrigado. Em segundo lugar, já fiz uma atualização sobre o meu estado físico, o mais importante nesta altura é que me sinto bem e vou tentar regressar o mais rápido possível», escreveu o internacional holandês.