Andre Onana, guarda-redes do Ajax, foi suspenso por um ano por doping.

O castigo da UEFA foi anunciado pelo Ajax em comunicado. «A suspensão entra em vigor a partir de hoje e aplica-se a todas as atividades futebolísticas, tanto nacionais como internacionais».

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

Na nota, o clube holandês adianta que Onana foi submetido a um controlo antidoping, fora de competição, a 30 de outubro do ano passado, em que foi detetada na urina a substância proibida Furosemida.

O clube diz que nesse dia, Onana não estava a sentir-se bem e quis tomar um comprimido para aliviar o desconforto. «Sem saber, tomou Lasimac, um medicamento que tinha sido previamente prescrito à mulher.

«O órgão disciplinar afirmou que Onana não tinha intenção de enganar, contudo, a UEFA acredita que, tendo em contas as regras antidoping, um atleta tem a obrigação de garantir, a todo o momento, que nenhuma substância proibida entra no seu corpo», diz ainda a nota do Ajax, que acrescenta que, tanto o jogador como o clube, vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

«Esperávamos uma pena suspensa ou um castigo mais curto do que 12 meses, porque não existiu objetivo de melhorar o seu desempenho», justificou Van der Sar, antigo guarda-redes internacional holandês e diretor do Ajax.