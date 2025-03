O Ajax apresentou, esta sexta-feira, o novo equipamento para celebrar os 125 anos do clube. Este conjunto é inspirado na camisola original branca-vermelha-branca utilizada em 1911/1912.

«A camisola de manga comprida apresenta uma gola clássica abotoada e a bandeira de Amesterdão no peito, com calções totalmente brancos e meias pretas com uma manga vermelha a completar o equipamento», pode ler-se no site oficial.

A inspiração veio da primeira fotografia e uma equipa do Ajax a utilizar um equipamento vermelho e branco, tirada a 10 de setembro de 1911, dez anos após a fundação do clube (18 de março de 1900).

Ora, neste domingo, dia 16 de março, a equipa principal masculina vai entrar em campo com o novo equipamento. Por outro lado, a equipa feminina apenas vai estrear a nova camisola a 30 de março, contra o Den Haag.

A coleção já pode ser adquirida nas lojas físicas do clube e no site oficial.

