Daley Blind não espera facilidades frente ao Benfica.

Em declarações aos meios do Ajax, o defesa neerlandês antecipou o duelo com as águias na Liga dos Campeões e, tal como o seu treinador, lembrou que a fase de grupos já não conta para nada.

«Certamente não é uma equipa que se deva subestimar. O que me impressionou em 2018 é que eles jogaram um futebol muito técnico e limpo na defesa, com alas muito rápidos. Vai ser difícil, mas claro que temos possibilidades [de passar]», afirmou.

«O que conseguimos na fase de grupos já não conta. Temos de estar de novo no nosso melhor nível para passar à próxima fase», acrescentou.

Esta eliminatória marca ainda o reencontro de Blind com o agora benfiquista Jan Vertonghen, eles que jogaram juntos precisamente no Ajax: «Isso foi divertido, assim que saiu o sorteio mandámos logo mensagem um ao outro a dizer que será um prazer reencontrarmo-nos novamente. Esperamos por isso ansiosamente.»