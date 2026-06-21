Ajax anuncia acordo para rescindir com Óscar García
Espanhol de 53 anos vai ser rendido pelo compatriota Míchel
Espanhol de 53 anos vai ser rendido pelo compatriota Míchel
Óscar García, espanhol de 53 anos, deixou o Ajax, depois de negociações para a rescisão de contrato por mútuo acordo. Natural de Barcelona, o treinador assumiu a equipa principal em março, depois de um breve ciclo na B. Todavia, em 10 jogos, apenas conseguiu quatro vitórias.
Outrora médio de Barcelona e Espanyol, Óscar García já treinou emblemas como Salzburgo, Saint-Étienne, Olympiakos, Celta de Vigo e Chivas.
O Ajax não é campeão desde 2022, o último troféu conquistado. Nesta época, o emblema de Amesterdão terminou no quinto lugar, a 28 pontos do campeão PSV.
Entretanto, no princípio de junho, o Ajax anunciou Míchel como o novo treinador. O espanhol de 50 anos desceu o Girona na La Liga.
Ajax and Oscar García have mutually agreed to terminate the coach's contract. García's deal with Ajax was due to run until June 30, 2027, but both parties have decided to end their collaboration with immediate effect.— AFC Ajax (@AFCAjax) June 21, 2026