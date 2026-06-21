Óscar García, espanhol de 53 anos, deixou o Ajax, depois de negociações para a rescisão de contrato por mútuo acordo. Natural de Barcelona, o treinador assumiu a equipa principal em março, depois de um breve ciclo na B. Todavia, em 10 jogos, apenas conseguiu quatro vitórias.

Outrora médio de Barcelona e Espanyol, Óscar García já treinou emblemas como Salzburgo, Saint-Étienne, Olympiakos, Celta de Vigo e Chivas.

O Ajax não é campeão desde 2022, o último troféu conquistado. Nesta época, o emblema de Amesterdão terminou no quinto lugar, a 28 pontos do campeão PSV.

Entretanto, no princípio de junho, o Ajax anunciou Míchel como o novo treinador. O espanhol de 50 anos desceu o Girona na La Liga.

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