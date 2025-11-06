O Ajax anunciou esta quinta-feira o despedimento do treinador John Heitinga e do adjunto Marcel Keizer. O interino é Fred Grim, até que seja identificado o sucessor.

John Heitinga regressou ao Ajax esta temporada, depois de ter orientado a formação e a equipa principal, durante uma temporada, no início de carreira de treinador. Heitinga tinha contrato até junho de 2027.

A saída acontece após a derrota por 3-0 frente ao Galatasaray, a quarta derrota na fase liga da Champions. No campeonato, o Ajax é quarto classificado com 20 pontos, a oito dos líderes Feyenoord e PSV.

Recorde-se que o Ajax recebe o Benfica a 25 de novembro, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

