Alfred Schreuder foi despedido do comando técnico do Ajax, minutos depois do empate caseiro frente ao Volendom.

O comunicado do emblema de Amesterdão, de resto, não podia ser mais esclarecedor. «Os muitos pontos perdidos e a falta de desenvolvimento da equipa são os principais motivos para esta decisão. A administração do clube não acredita mais nesta cooperação», lê-se.

Atual campeão neerlandês em título, o Ajax está apenas no quinto lugar da Eredivisie, a oito pontos do líder Feyenoord. A formação de Francisco Conceição não ganha para o campeonato desde outubro, ou seja, antes da pausa para o Mundial 2022.

Schreuder, refira-se, tinha sucedido no verão no cargo de treinador do Ajax a Erik ten Hag, agora no Manchester United. Antes, tinha treinado o Club Brugge.