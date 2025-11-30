Depois da derrota com o Benfica na Liga dos Campeões, o Ajax teve um regresso às competições nacionais complicado.

Na receção ao Groningen, os adeptos da equipa da casa usaram fogos de artifício, petardos e tochas para homenagear um adepto afiliado.

Tentou-se reatar a partida mas novos objetos foram lançados e a situação tornou-se incontrolável. O árbitro da partida acabou, portanto, mesmo por suspender definitivamente.

O jogo será retomado, sem público, esta terça-feira [13h30].

A Liga neerlandesa prontamente reagiu ao acontecimento, confirmando que haverá sanções para os responsáveis.

«Aqueles que fazem isto não estão lá pelo jogo ou pelo futebol. É claro que isto tem consequências. Por exemplo, aqueles que lançarem fogos de artifício receberão uma multa de 450€ e uma proibição de entrar nos estádios por um período de 18 a 60 meses. Mas é especialmente triste para aqueles que apoiam o seu clube, os verdadeiros adeptos», escreveu em comunicado.

De seguida, o próprio Ajax também reagiu, criticando fortemente o sucedido, garantindo que tomaram as medidas necessárias.

«O Ajax considera absolutamente escandaloso o que aconteceu esta noite no estádio. Pedimos desculpas a todos os que foram prejudicados de alguma forma por este incidente. A segurança dos espectadores e dos jogadores foi colocada em risco. Isso é inaceitável. Repudiamos veementemente este comportamento inadequado. Fogos de artifício não têm lugar no estádio. Os espectadores que se encontravam na parte do estádio em questão foram revistados. Também foram utilizados cães para detetar fogos de artifício, tanto no estádio antes da abertura como durante a entrada dos espectadores. Além disso, foram tomadas outras medidas preventivas. Apesar disso, não conseguimos evitar esta situação. Iremos, naturalmente, analisar as imagens das câmaras para tentar localizar os autores e investigar por outros meios quem são os responsáveis. Se isso levar à identificação dos autores, tomaremos as medidas adequadas», pode ler-se na publicação do Ajax.