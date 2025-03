O Ajax deu um passo determinante para a conquistar a Eredivisie, na visita ao PSV (0-2). Na tarde deste domingo, na 27.ª jornada, os líderes contaram com a titularidade de Matheus Magalhães, guardião emprestado pelo Sp. Braga.

Os visitantes controlaram a primeira parte e inauguraram o marcador pelo médio Klaassen, aos 35 minutos.

Na etapa complementar, apesar do crescimento dos anfitriões, o Ajax decidiu a contenda aos 67 minutos, quando o extremo Bertrand Traoré desferiu um arco indefensável. Ao cabo de cinco minutos em campo, o extremo assinou o 0-2.

A sete jornadas do término da Eredivisie, o Ajax totaliza 67 pontos, nove de vantagem sobre o PSV (2.º). No calendário do emblema de Amesterdão segue-se a receção ao NAC Breda (13.º), na tarde de domingo (15h45).

Quanto ao PSV, na noite de sábado (19h), joga no reduto do Groningen (8.º).

O Ajax não conquista a Liga dos Países Baixos desde 2022.