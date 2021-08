Erik ten Hag, reinador do Ajax, considera que a sua equipa tem o mesmo valor que o Sporting, adversário no Grupo C da Champions League.



«O Dortmund é favorito. Conheço-os bastante bem, têm muita velocidade na frente, são perigosos no contra-ataque, tecnicamente muito bem dotados e terão um incrível apoio com 80 mil adeptos, onde todos querem ver futebol. Quanto ao Sporting, creio que somos do mesmo valor. Não posso subestimar o Besiktas também, podem ser a surpresa do grupo», disse o técnico.

Por seu turno, o defesa Daley Blind recordou o apuramento do Benfica no play-off frente ao PSV Eindhoven: «O Borussia Dortmund é um clube de topo, uma equipa portuguesa é sempre complicado, como se viu esta semana e o Besiktas nunca será fácil lá. Pode tornar-se num inferno», salientou.