O Ajax fez neste sábado uma atualização do estado de saúde de Edwin Van der Sar que na véspera sofreu uma hemorragia cerebral.

O antigo guarda-redes e dirigente neerlandês vai permanecer internado nos cuidados intensivos, uma vez que, apesar de «estável», a sua situação clínica continua a ser «preocupante».

O comunicado do clube foi feito a pedido de Annemarie van der Sar, esposa do antigo internacional, atualmente com 52 anos

Recorde-se que Van der Sar deixou o cargo de CEO do Ajax no final de maio, admitindo sentir-se «exausto» após 11 anos como dirigente do clube.