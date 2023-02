O Ajax alcançou este domingo a quinta vitória consecutiva na Eredivisie, ao vencer em casa do Vitesse, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da competição.

Apesar do triunfo, o emblema de Amesterdão, com Francisco Conceição no banco, até começou com o pé esquerdo: Van Ginkel fez o 1-0 para a formação da casa à meia-hora.

Davy Klaassen não demorou muito tempo a responder e empatou dois minutos depois, aos 32. No início do segundo tempo, Dusan Tadic assistiu Edson Álvarez para a reviravolta.

Com este resultado, o Ajax continua na perseguição ao Feyenoord: está a três pontos do rival, líder do campeonato. O Vitesse está no 13.º lugar.