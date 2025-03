O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa empatou a um golo no arranque dos “quartos” da Champions 2 da Ásia, na receção aos compatriotas do Al Sharjah. Na tarde desta quarta-feira, nos Emirados Árabes Unidos, os ex-Benfica Taarabt e Caio Lucas foram titulares entre os forasteiros.

Num encontro geralmente equilibrado, o marcador foi inaugurado aos 46 minutos, pelo avançado iraniano Azmoun. Na resposta, aos 68 minutos, Taarabt assistiu Caio Lucas para o empate.

Assim, a eliminatória segue em aberto, com as decisões agendadas para a tarde de quarta-feira (18h). O vencedor vai medir forças com os iranianos do Tractor ou os sauditas do Al Taawon (0-0).

Quanto ao campeonato dos Emirados Árabes Unidos, o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa lidera com 47 pontos, mais sete face ao Al Sharjah. Estes emblemas apenas retomam a ação da Liga a 29 de março, com o duelo no reduto do Al Sharjah.

Antes, Al Ahli Dubai e Al Sharjah decidem os “quartos” da Champions 2 e as meias-finais da Taça da Liga, com duelos agendados para 18 e 23 de março. Em suma, uma série de seis duelos consecutivos.