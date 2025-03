O Al Ahli triunfou na visita ao Al Rayyan de Artur Jorge, no Qatar (1-3). No primeiro “round” dos oitavos de final da Champions da Ásia, o defesa André Amaro (ex-Vit. Guimarães) foi totalista nos anfitriões.

Do outro lado, entre os sauditas, Demiral (ex-Juventus e Sporting), Galeno (ex-FC Porto e Sp. Braga), Firmino (ex-Liverpool) e Mahrez (ex-Man City) foram alguns dos titulares.

Num encontro dominado pelos forasteiros, o Al Ahli assumiu a dianteira aos 30 minutos, quando Roberto Firmino assistiu o compatriota Galeno.

Pouco depois, aos 34m, Firmino voltou a assistir. Desta feita, encontrou Mahrez, outrora rival em Inglaterra.

Entre trocas, os comandados de Artur Jorge até reduziram aos 71 minutos, por Roger Guedes, experiente avançado brasileiro que já representou Corinthians, Palmeiras e Atl. Mineiro.

Em todo o caso, este golo foi incapaz de “beliscar” o domínio do Al Ahli.

Na resposta, o médio Gabri Veiga viu um golo anulado por fora de jogo, aos 82 minutos. Em todo o caso, Galeno assistiu Al Buraikan para o 1-3, aos 90+6m.

Ao cabo de oito jogos, Galeno leva três golos e três assistências.

Antes de retomar a ação na Champions – com a segunda mão agendada para a noite terça-feira (20h) – Galeno e companhia recebem o Al Khaleej na noite de sexta-feira (19h). De recordar que os sauditas ocupam o 5.º lugar do campeonato, a dez pontos do líder Al Ittihad.

Quanto ao Al Rayyan, segue-se o regresso ao campeonato do Qatar – prova na qual ocupam o 5.º lugar, a 14 pontos do líder Al Duhail.