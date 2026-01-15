O Al Ahli de Galeno igualou o Al Nassr na classificação do campeonato saudita, depois de vencer na receção ao Al Taawon, por 2-1. Em encontro da 15.ª jornada, o defesa Demiral (ex-Sporting) e Galeno foram titulares.

Ainda que o avançado Roger Martínez tenha inaugurado o marcador a favor do Al Taawon aos 45+3 minutos, de penálti, o Al Ahli operou a reviravolta na etapa complementar.

Entre trocas e cartões amarelos, o lateral Al Hawsawi restabeleceu o empate (62m), o central Ibañez viu o segundo cartão amarelo (83m) e Ivan Toney marcou aos 90+14 minutos, de penálti.

Desta forma, o Al Ahli é quarto classificado, com 31 pontos, igualado com Al Taawon (3.º) e Al Nassr (2.º), a sete pontos do líder Al Hilal.

Também nesta quarta-feira, o Neom do guarda-redes Luís Maximiano perdeu por 3-2 na visita ao Al Shabab. Assim, o Neom segue no nono lugar, com 20 pontos, nove de vantagem sobre o Al Shabab (14.º), que guarda dois pontos de diferença para os lugares de despromoção.

Por último, o Al Fayha de Pedro Emanuel foi goleado na visita ao Al Qadisiya do médio Weigl, alemão ex-Benfica. Ao perder por 5-0, a turma de Pedro Emanuel continua no 12.º lugar, com 13 pontos, quatro de vantagem sobre os lugares de despromoção. Por sua vez, o Al Qadisiya segue no quinto lugar, com 30 pontos.