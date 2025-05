Aos 33 anos, Roberto Firmino foi nomeado o melhor jogador da Liga dos Campeões da Ásia, uma vez que totalizou seis golos e sete assistências em 12 partidas.

A viver a segunda época pelo Al Ahli – depois de oito anos em Liverpool – o avançado brasileiro foi “riscado” do campeonato saudita para Galeno ser inscrito. Por isso, apenas disputou sete encontros desde fevereiro.

Depois de marcar na meia-final da Champions, frente ao Al Hilal (1-3), Firmino assinou as assistências na final, ante os japoneses do Kawasaki Frontale (2-0). No final, o brasileiro deixou as lágrimas escorrerem sobre o rosto.

«Não tenho palavras para descrever o que sinto. Passei por um deserto aqui, fui retirado da Liga e apenas competi na Liga dos Campeões. Mas, nunca desisto. Eu sei o que me trouxe para aqui e quero devolver toda a glória a Deus, porque ele sabe os planos que faz. Depois desta conquista, todos os momentos negativos vieram ao pensamento. Estive meses sem jogar, o que é difícil. Mas há que lutar e acreditar. Estou muito feliz.»

Em sete partidas, o avançado registou quatro golos e seis assistências. E, face ao contexto, encerra a época com 12 golos e dez assistências em 31 jogos, superando o total de 2023/24 – nove golos e oito assistências em 34 encontros.

Roberto Firmino tem contrato até junho de 2026.

O Al Ahli – 5.º da Liga saudita – conquistou a primeira Champions da Ásia, troféu ao qual junta a Taça da União das Associações do Futebol Árabe (2002) e a Champions do Golfo (1985, 2002 e 2008).