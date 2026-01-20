VÍDEO: Al Ahli vence com hat-trick de Toney e sobe à vice-liderança
Al Fateh de José Gomes sofre goleada, Al Najma de Mário Silva empata e continua em último
O Al Fateh de José Gomes foi surpreendido na receção ao Al Kholood e acabou goleado (5-2), em encontro da 17.ª jornada do campeonato. Na tarde desta terça-feira, o central Jorge Fernandes (ex-Vitória de Guimarães) foi titular nos anfitriões.
Depois de os avançados Ramiro Enrique e Sawan adiantarem os visitantes com golos aos 12 e 19 minutos, respetivamente, o médio Youssouf reduziu aos 45+3m. Na etapa complementar, o avançado Bahebri aplicou o 3-1 aos 55m, enquanto o Al Fateh reduziu aos 57m, beneficiando de um autogolo do médio Buckley.
Todavia, esta não era a tarde dos comandados de José Gomes. O avançado Batna desperdiçou um penálti aos 70 minutos e o Al Kholood voltou a marcar pelo médio Al Dawsari (71m) e pelo avançado Enrique (81m).
Assim, o Al Fateh segue no 9.º lugar, com 21 pontos, seis de vantagem sobre o Al Kholood (12.º), que guarda seis pontos de diferença para zona de despromoção.
Também nesta terça-feira, o Al Ahli venceu na receção ao Al Khaleej (4-1), com Demiral e Galeno de início. Nos visitantes, o lateral Pedro Rebocho (ex-P. Ferreira) foi totalista.
Ainda que o avançado Masouras tenha adiantado o Al Khaleej aos 19 minutos, a reviravolta foi composta pelo avançado Ivan Toney, que faturou aos 59, 67 e 77 minutos. Entre trocas, o defesa Hamidou sentenciou a contenda aos 86m.
Assim, o Al Ahli assume a vice-liderança com 37 pontos, a quatro do líder Al Hilal e com três pontos de vantagem sobre o Al Nassr (3.º), que nesta quarta-feira visita o Damac (15.º). Quanto ao Al Khaleej, segue no oitavo posto, com 24 pontos.
Por último, o Al Najma de Mário Silva empatou a zeros na visita ao Al Shabab, continuando no 18.º e último lugar, com quatro pontos, a sete de zona segura. Por sua vez, o Al Shabab é 14.º, com 12 pontos, três de vantagem sobre os lugares de despromoção.