Ao quarto jogo pelo Al Ahli, o primeiro golo de Galeno. Na tarde desta segunda-feira, na oitava e última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, o avançado brasileiro aplicou o 3-1, na receção ao Al Gharafa de Pedro Martins.

Depois de Joselu, de penálti, ao quarto minuto, adiantar os visitantes – viajados desde o Qatar – o empate foi restabelecido pelo avançado Ivan Toney, aos 22m.

Na mó de cima, Roberto Firmino consumou a reviravolta aos 34m, enquanto Galeno inscreveu o nome na lista de marcadores aos 44m. O guarda-redes Sergio Rico, ex-PSG e Sevilha, foi muito mal batido.

Repleta de substituições, a segunda parte contou com golos de Mahrez, de penálti, aos 59m. Da mesma forma, Yacine Brahimi – ex-FC Porto – reduziu, aos 80m.

O Al Ahli sobe à liderança isolada do Grupo Oeste da Champions da Ásia, ainda que à condição. Galeno e companhia totalizam 22 pontos, mais três do que o Al Hilal.

A turma de Jorge Jesus joga na tarde desta terça-feira (16h), nos Emirados Árabes Unidos, frente ao Al Wasl.

Por sua vez, o Al Gharafa, já apurado para a próxima fase, termina esta fase no 7.º posto, com sete pontos. No calendário da turma de Pedro Martins segue-se a 16.ª ronda da Liga do Qatar. Na tarde de sábado (13h45), o Al Gharafa (3.º) recebe o Catar (7.º).

Ora, o Al Ahli centra atenções na visita ao Damac, 11.º classificado na Liga saudita. Este emblema parte para a 21.ª ronda, na tarde de sexta-feira (14h20), no 5.º lugar.

