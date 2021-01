Shoya Nakajima já foi oficializado como reforço do Al Ain (Emirados Árabes Unidos), por empréstimo do FC Porto, e Sérgio Conceição foi questionado sobre a saída do internacional japonês na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Sporting.

«O Nakajima não esteve aqui um mês ou dois, esteve muito tempo e teve várias oportunidades. Há jogadores que não se ambientam, um bocadinho por culpa deles, um bocadinho por minha culpa também e também por culpa do contexto», começou por salientar o técnico, acrescentando: «Por outro lado, também já grandes surpresas, jogadores que pensamos que vêm completar, equilibrar o plantel, entram bem e adaptam-se rapidamente. É o trajeto de cada um, dependendo do caráter de cada um.»

Sérgio Conceição considera que Nakajima não se adaptou à realidade do FC Porto. «O Nakajima sempre foi muito respeitador, não é um jogador que complica, até podia complicar um bocadinho, que seria melhor. Resumindo, não se conseguiu ambientar a um clube como o FC Porto», concluiu o treinador portista.