O Al Fateh oficializou esta quinta-feira a contratação de José Gomes para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais e em comunicado a equipa saudita confirmou a chegada do técnico português, que assinou um contrato válido até ao fim da temporada com mais um de opção.

José Gomes deixa assim o Zamalek (Egito) e muda-se para a Arábia Saudita, sendo que o primeiro treino com toda a equipa vai acontecer esta segunda-feira, tal como informou o clube em comunicado.

Al Fateh welcomes Portuguese coach José Gomes as the new head coach of the first football team 🏟️⚽



With a contract running till the season's end and an option to extend, Gomes brings his vast experience and winning mentality to the Roshn Saudi League. Stay tuned for his… pic.twitter.com/Bley2tlWeR