O AL Faisaly anuciou Daniel Ramos como treinador.

O técnico deixa assim o Santa Clara e muda-se para a Arábia Saudita, conforme escreveu o Maisfutebol.

De acordo com o clube, o treinador português assina por duas temporadas e chega a Harmah no sábado à noite, juntamente com a equipa técnica.