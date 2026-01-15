O Al Gharafa de Pedro Martins segue tranquilo na liderança isolada do campeonato do Qatar e venceu na 13.ª jornada, na visita ao Al Arabi (5.º), por 2-1. Na tarde desta quinta-feira, Yacine Brahimi (ex-FC Porto) assistiu o avançado Joselu (ex-Real Madrid) para o primeiro do encontro, quando estavam decorridos dois minutos.

Na etapa complementar, o ex-Sporting Pablo Sarabía restabeleceu a igualdade aos 67 minutos, mas Joselu assistiu o avançado Jamal Hamed para o 2-1 aos 79 minutos.

 

Assim, o Al Gharafa segue com 31 pontos no topo do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre o Al Sadd, que na sexta-feira recebe o Al Ahli Doha (9.º).

