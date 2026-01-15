Al Gharafa
Qatar: Al Gharafa de Pedro Martins vence Al Arabi de Sarabia
Ex-Sporting marcou, mas Joselu, Brahimi e companhia seguem imparáveis na liderança
O Al Gharafa de Pedro Martins segue tranquilo na liderança isolada do campeonato do Qatar e venceu na 13.ª jornada, na visita ao Al Arabi (5.º), por 2-1. Na tarde desta quinta-feira, Yacine Brahimi (ex-FC Porto) assistiu o avançado Joselu (ex-Real Madrid) para o primeiro do encontro, quando estavam decorridos dois minutos.
Na etapa complementar, o ex-Sporting Pablo Sarabía restabeleceu a igualdade aos 67 minutos, mas Joselu assistiu o avançado Jamal Hamed para o 2-1 aos 79 minutos.
🔚 نهاية المباراة #العربي_الغرافة | #دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/4kMSsqPiuF— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 15, 2026
Assim, o Al Gharafa segue com 31 pontos no topo do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre o Al Sadd, que na sexta-feira recebe o Al Ahli Doha (9.º).
