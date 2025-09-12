Al Gharafa
Qatar: Al Gharafa de Pedro Martins vence com golo de Brahimi
Ex-FC Porto marcou um dos golos do triunfo por 2-0 frente ao Al Sailiya
Al Gharafa de Pedro Martins regressou às vitórias na Liga do Qatar. Depois de um desaire na última jornada, os orientados do treinador português receberam e venceram o Al Sailiya por 2-0, numa partida a contar para a quarta jornada.
Sassi fez o primeiro golo da partida aos 54 minutos. O avançado ex-FC Porto, Yacine Brahimi, fechou as contas do jogo com um tento certeiro aos 90 minutos.
Com este triunfo, o Al Gharafa sobe provisoriamente ao terceiro lugar da Liga do Qatar, com nove pontos, somando três vitórias e uma derrota em quatro jogos na competição.
