O Al-Gharafa de Pedro Martins venceu na receção ao Qatar SC, por 2-1, na sétima jornada do campeonato. Na tarde desta sexta-feira, o treinador português apostou nos avançados Brahimi (ex-FC Porto) e Joselu (ex-Real Madrid) de início, enquanto o avançado Álvaro Djaló (ex-Sp. Braga) foi suplente utilizado.

Entre os visitantes, o defesa Kimpembe (ex-PSG) e o avançado João Pedro (ex-Trofense e Santa Clara) foram titulares. Depois de o defesa Hyun-Soo desfalcar os anfitriões, João Pedro lançou o Qatar SC para a vantagem, aos 41 minutos.

Na etapa complementar, Brahimi restabeleceu a igualdade aos 60m, de penálti, enquanto o defesa Seydou Sano completou a reviravolta aos 90 minutos.

Desta forma, o Al-Gharafa lidera o campeonato com 22 pontos, quatro de vantagem sobre o Shamal, enquanto o Qatar SC é terceiro, com 17 pontos.

No calendário de Pedro Martins segue-se a visita ao Al Duhail, na sexta-feira (16h), na sexta ronda da fase liga da Taça, quando o Al-Gharafa é 18.º e antepenúltimo, com um ponto.