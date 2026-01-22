O Al Hilal venceu na receção ao Al Fayha de Pedro Emanuel ao ritmo de reviravolta (4-1). Na tarde desta quinta-feira, em encontro da 17.ª jornada do campeonato, Rúben Neves, Marcos Leonardo e Darwin Núñez foram titulares nos anfitriões.

O primeiro aviso do Al Fayha surgiu ao oitavo minuto, quando Fashion Sakala inaugurou o marcador com um vistoso remate fora da área – todavia em fora de jogo. Pouco depois, aos 14 minutos, o extremo atirou a contar, aproveitando uma oferta do guardião Al Rubaie.

Na reação, Milinkovic-Savic restabeleceu a igualdade aos 37 minutos, com um pontapé de bicicleta – assistido por Marcos Leonardo – enquanto o guarda-redes Mosquera concedeu um autogolo aos 45 minutos, após canto cobrado por Rúben Neves.

Na etapa complementar, entre ameaças, o ala Kanno encerrou a contenda aos 61 minutos, após cruzamento de Rúben Neves. Em cima do minuto 90, Neves voltou a assistir, desta feita para o golo de Marcos Leonardo. Foi a sexta assistência nesta época para o médio de 28 anos, enquanto o avançado ex-Benfica atingiu o 12.º golo.

Desta forma, o Al Hilal segue na liderança isolada, com 44 pontos, sete de vantagem sobre Al Nassr e Al Ahli. No domingo (17h30) há visita ao Al Riyadh (16.º).

Por sua vez, o Al Fayha continua no 13.º posto, com 14 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de despromoção. Também no domingo (17h30), a turma de Pedro Emanuel recebe o Al Fateh de José Gomes (10.º).

Full time: always wait for the final whistle 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/AWc1YqEenm — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 22, 2026

Pior sorte teve Sérgio Conceição, uma vez que o Al Ittihad – campeão em título e sexto classificado – perdeu na visita ao Al Qadisiya, por 2-1. Numa exibição pouco vistosa, Danilo Pereira foi titular na defesa de Conceição, enquanto o médio Weigl (ex-Benfica) começou de início nos anfitriões.

Depois de um golo anulado aos 19 minutos por fora de jogo no ataque do Al Qadisiya, Benzema aproveitou um penálti para adiantar o Al Ittihad aos 29 minutos. De parada e resposta, o empate foi reposto pelo avançado Quiñones aos 37 minutos.

Na segunda parte, entre remates aos postes, Quiñones aproveitou a lentidão da defesa do Al Ittihad para bisar. Estavam decorridos 59 minutos quando o mexicano atingiu o 17.º golo na época.

Até final, a turma de Sérgio Conceição foi incapaz de se impor, pelo que as trocas promovidas pelo treinador português apenas expuseram a equipa a sucessivos contra-ataques. Este desfecho mantém o Al Ittihad no sexto lugar, com 27 pontos, antes da receção ao Al Okhdood (17.º), na segunda-feira (17h30).

Quanto ao Al Qadisiya, sobe a quarto com 36 pontos e aponta à visita ao Al Najma de Mário Silva (18.º), no domingo (15h20).