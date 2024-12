O Al Hilal de Jorge Jesus sofreu para vencer na 13.ª jornada da Liga. Na tarde deste sábado, na receção ao Al Raed, os campeões em título cravaram o 3-2 no marcador somente aos 90+14m.

Depois de nova vitória na Champions da Ásia, o Al Hilal contou com João Cancelo e Marcos Leonardo de início, na esperança de encurtar a diferença o Al Ittihad (1.º). Entre os visitantes, o português André Moreira (ex-Belenenses e B SAD) brilhou na baliza.

Recorde os principais momentos deste encontro.

Confiantes de que controlariam todas as incidências, os comandados de Jorge Jesus foram surpreendidos ao sétimo minuto, quando El Berkaoui inaugurou o marcador. Face à passividade dos anfitriões, o Al Raed construiu pela direita, até o cruzamento de Al Dossary encontrar o desvio do avançado.

Na resposta, o Al Hilal esbarrou na muralha edificada por André Moreira, que travou o remate de Marcos Leonardo e o cabeceamento de Milinkovic-Savic. Em todo o caso, aos 42m, o guardião português pouco pôde fazer face a nove cabeceamento do sérvio.

Após cruzamento de Malcom, pela esquerda, a distância para a baliza não foi problema para Milinkovic-Savic, que assinou o sexto golo na Liga.

Na segunda parte, entre trocas e defesas de André Moreira, o Al Raed retomou a vantagem, de novo em contracorrente. Estavam decorridos 77m quando os visitantes aplicaram o segundo remate no encontro, desta vez contando com a eficácia de Yahya Sunbul. Em todo o caso, o Al Hilal não ficou isento de responsabilidades.

Uma vez mais, os comandados de Jorge Jesus desvalorizaram a transição defensiva, entregando muito espaço a meio-campo. Do meio para a direita, o Al Raed cravou o 1-2 no marcador.

A resposta do Al Hilal surgiu aos 87m. Após cruzamento de João Cancelo, pela direita, Marcos Leonardo cabeceou para o terceiro golo na Liga. O esférico saiu para o centro da baliza, deixando André Moreira mal na fotografia.

Até final, o nervosismo pareceu condenar os sucessivos ataques do Al Hilal, com Marcos Leonardo e companhia a rematarem de qualquer ângulo, na maioria dos casos com André Moreira a travar as investidas.

E o débil estado de espírito dos anfitriões ficou patente aos 90+9m, quando Marcos Leonardo desperdiçou a melhor oportunidade. Completamente sozinho, o avançado brasileiro desviou o esférico de André Moreira, no coração da área. Contudo, o remate saiu a rasar o poste esquerdo.

Em todo o caso, aos 90+14m – depois de duas enormes defesas de André Moreira – Ali Al Bulyhi completou a reviravolta por mero acaso. Na sequência de um canto cobrado à esquerda, o cabeceamento de Salem Al Dawsari desviou na cabeça do defesa central.

Desta forma, o Al Hilal aproveitou o empate entre Al Ittihad e Al Nassr, diminuindo para dois os pontos de diferença para o líder. No calendário de Jorge Jesus segue-se a visita ao Al Orubah (13.º), de Álvaro Pacheco. Encontro agendado para 11 de janeiro.

Antes, a 7 de janeiro (17h30), o Al Hilal recebe o Al Ittihad, em duelo dos quartos de final da Taça.

Quanto ao Al Raed, desperdiçou a oportunidade de escalar a tabela, permanecendo no 12.º posto, com 14 pontos, cinco de diferença para a linha de água. Segue-se a receção ao Damac (10.º).