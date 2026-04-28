O Al Hilal não desarma na perseguição ao líder Al Nassr e, nesta terça-feira, venceu na receção ao Damac (1-0). Em encontro da 30.ª jornada, Rúben Neves foi titular, enquanto o avançado Marcos Leonardo (ex-Benfica) saiu do banco aos 72 minutos.

O único golo foi apontado pelo sérvio Milinkovic-Savic aos 18 minutos. Assim, o Al Hilal continua no segundo lugar, com 71 pontos, a cinco do Al Nassr. Segue-se a receção ao Al Hazem (9.º), no sábado (19h).

Por sua vez, o Damac (15.º) leva 26 pontos e regista três de vantagem sobre a zona de despromoção.

Também nesta terça-feira, o Al Najma do médio Guga Rodrigues (ex-Famalicão) viu a despromoção confirmada, depois de perder na visita ao Al Khaleej (3-1), que contou com o lateral Pedro Rebocho (ex-P. Ferreira) de início.

Enquanto o Al Najma é 18.º e último com 11 pontos, o Al Khaleej ocupa o 10.º posto, com 34 pontos.

Por último, o Al Fateh de José Gomes empatou na visita ao Al Shabab (1-1), com o treinador português a apostar no central Jorge Fernandes (ex-Vitória e FC Porto) de início. Assim, o Al Fateh é 13.º, com 32 pontos, em igualdade com o Al Shabab (12.º).