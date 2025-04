O Al Hilal voltou a desperdiçar pontos e empatou visita ao Al Ettifaq (1-1), na 27.ª jornada da Liga saudita.

Na tarde desta sexta-feira, Jorge Jesus não contou com o lesionado João Cancelo, nem com o castigado Rúben Neves. Por isso, do onze constou somente Marcos Leonardo, avançado ex-Benfica.

Numa primeira parte de baixo nível, os comandados de Jorge Jesus foram incapazes de criar oportunidades. Para piorar, em cima do intervalo, aos 45+4m, João Costa protagonizou um belo golo. Na sequência de um livre cobrado à direita, o médio português, de 20 anos, encheu o pé fora da área, assinando o quarto golo na época.

Na etapa complementar, o Al Hilal alcançou o empate na sequência de um veloz contra-ataque, aos 57 minutos. Pela esquerda, o ala Renan Lodi serviu Malcom, no coração da área. O médio brasileiro não se fez rogado e assinou o oitavo golo no campeonato.

Apesar do domínio e das sucessivas oportunidades o guardião Rodak vestiu a pele de herói dos anfitriões, forçando a igualdade até aos 90+11m.

O desfecho deixa o Al Hilal com 58 pontos, a sete do líder Al Ittihad. No calendário de Jorge Jesus segue-se a receção ao Al Khaleej (10.º), na tarde de quinta-feira (16h50).

Por sua vez, o Al Ettifaq continua no 8.º lugar, com 37 pontos. Segue-se a a receção ao Al Riyadh (8.º), na tarde de quinta-feira (16h40).