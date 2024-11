O Al Hilal retomou a liderança da Liga da Arábia Saudita, ao triunfar na 10.ª jornada. Na tarde desta sexta-feira, os comandados de Jorge Jesus levaram a melhor sobre o Al Ettifaq de Steven Gerrard (3-1).

Sem Rúben Neves, operado na Finlândia, o treinador português apostou em várias caras conhecidas no onze titular, como João Cancelo, Marcos Leonardo, Milinkovic-Savic ou Mitrovic.

Entre os visitantes, o avançado João Costa, de 19 anos – nascido no Brasil, mas com nacionalidade portuguesa – foi a jogo aos 46 minutos.

Num encontro de sentido único, Mitrovic inaugurou o marcador em cima do intervalo, aos 45+2m. O avançado sérvio assinou o 12.º golo no campeonato, ampliando a diferença para Benzema (8 golos), Talisca e Cristiano Ronaldo (6).

Na etapa complementar, Mitrovic até bisou, aos 59m, mas o golo foi anulado, por fora de jogo.

Em todo o caso, o brasileiro Malcom aproximou os anfitriões do triunfo, aos 81 minutos.

Num final pleno de intensidade, o brasileiro Vitinho reduziu, de penálti (90+4m). Na resposta, Malcom assistiu Al Qahtani para o 3-1, aos 90+6m.

O Al Hilal segue invicto e na liderança, com 28 pontos, mais um do que o Al Ittihad. Por sua vez, o Al Ettifaq é 11.º classificado, com 11 pontos.

No calendário dos comandados de Jorge Jesus segue-se a visita ao Al Khaleej (8.º), dos portugueses Fábio Martins e Pedro Rebocho, na tarde de 23 de novembro (17h).