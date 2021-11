O Al-Hilal, de Leonardo Jardim, venceu esta terça-feira a Liga dos Campeões asiática, ao bater na final da prova o Pohang, da Coreia do Sul (2-0).

Em Riade, a equipa do técnico português chegou à vantagem logo no primeiro minuto de jogo, por intermédio do lateral Nasser Al Dawsari.

Na segunda parte, aos 63 minutos, uma cara bem conhecida do futebol português sentenciou a partida: Moussa Marega fez o 2-0 final após passe de Bafetimbi Gomis.

Além de Marega, também Matheus Pereira, antigo jogador do Sporting, foi titular.

Esta é a quarta vez que o Al-Hilal é campeão asiática, depois dos títulos de 1991, 2000 e 2019. Foi ainda quatro vezes finalista vencido – 1986, 1987, 2014 e 2017.

Para Leonardo Jardim, é o quinto título da carreira: no currículo, além desta Champions, o treinador madeirense tem um campeonato grego, um francês, uma Taça da Grécia e uma II Liga.