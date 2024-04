Jorge Jesus vê adiada a possibilidade de chegar às 35.º vitória consecutiva já nesta terça-feira!

O Al Hilal, clube orientado pelo técnico português, informou que o jogo frente ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que era para ser disputado esta terça-feira, foi adiado devido ao mau tempo.

A partida referente à primeira mão das «meias» da Liga dos Campeões Asiáticas fica remarcada para quarta-feira, às 17h (hora Lisboa).

De recordar que foi o Al Ain que afastou o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio da competição, depois de vencer a duas mãos com o agregado de 4-4 (3-2 nos penáltis).

📄 #AlHilal Club Company has received a letter from the AFC stating that the first football team match against UAE’s “Al-Ain” that has been already scheduled today at 7pm in the first leg of Asian Champions League semifinal will be postponed to be played tomorrow Wednesday at… pic.twitter.com/72oO39rLaE