Jorge Jesus partiu na manhã desta terça-feira para a Áustria, onde se vai juntar para o estágio dos sauditas do Al Hilal, clube ao qual regressa, quatro anos depois de ter saído.

À partida de Lisboa, o treinador português falou aos jornalistas e um dos temas que comentou foi o interesse do Al Hilal em Bernardo Silva, jogador com quem Jesus trabalhou no Benfica e com o qual teve alguns desentendimentos.

Questionado se gostaria de contar com o médio do Manchester City no plantel, Jesus foi taxativo.

«Claro que gostava de o ter comigo, é um dos grandes jogadores do Mundo. Sei a razão pela qual me fazem essa pergunta, mas foram pensamentos diferentes de um treinador e de um jogador, não há qualquer problema», começou por dizer, «piscando o olho» ao jogador que acabou de casar.

«Ele é muito jovem, tem 28 anos, casou esta semana, vai começar uma nova vida. Gostava muito que ele viesse para o Al Hilal, mas não sei se vem. Não falei com ninguém, não sei como estão os dossiers dos possíveis jogadores».

Uma das questões mais famosas entre Jesus e Bernardo durante os tempos no Benfica foi a intenção do técnico o adaptar a lateral esquerdo. Agora, Jesus garante que não seria para essa posição que contaria com Bernardo, mas deixou uma provocação.

«Não encaixava a defesa esquerdo, mas o Pep [Guardiola] também o pôs a lateral esquerdo, podem fazer-lhe a mesma pergunta», atirou.