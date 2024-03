O Al Hilal de Jorge Jesus recebeu e venceu o Al Ittihad por 2-0 e chegou assim às 26 vitórias consecutivas em todas as competições. Com este triunfo, a formação do técnico português iguala a série conseguida pelo Ajax, de Johan Cruijff, em 1971/72.

Os dois golos da equipa da casa surgiram nos minutos finais do primeiro tempo, através de Aleksandar Mitrovic e Al Dawsari.

FILME DO JOGO

O encontro da primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões asiática começou dividido, com oportunidades para ambos os lados. Ainda assim, a formação de Jorge Jesus conseguiu sempre criar mais situações de perigo e foi com alguma naturalidade que se adiantou no marcador aos 40 minutos.

Uma grande penalidade assinalada pelo árbitro, que da marca dos onze metros não foi desperdiçada pelo «matador» Aleksandar Mitrovic. Dois minutos bastaram para o Al Hilal dobrar a vantagem. O perfume de Ruben Neves deu início a um excelente lance coletivo, que terminou com o desvio certeiro de Al Dawsari.

No segundo tempo, a equipa da casa foi gerindo a vantagem, numa tarefa que se tornou mais fácil após a expulsão do experiente N'Golo Kanté. Uma entrada muito feia do internacional francês sobre Koulibaly, que após recorrer ao VAR, levou o árbitro a mostrar-lhe o cartão vermelho direto.

O Al Hilal, de Jorge Jesus, está assim em vantagem para o jogo da segunda mão, marcado para o próximo dia 12 de março, desta vez no terreno do Al Ittihad.