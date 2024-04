«Parabéns! Melhor treinador do mundo!», foi com esta mensagem, em inglês, para toda a gente perceber, que Neymar saudou Jorge Jesus no reencontro com a equipa do Al Hilal.

O craque brasileiro, que sofreu uma rotura de ligamentos em novembro e está fora de competição desde então, voltou ao convívio com a equipa e marcou presença na quarta-feira, no relvado, no treino de preparação para a Supertaça da Arábia.

Jesus reagiu com bom humor, como que influenciado pelos gostos de moda do craque brasileiro. «Comprei uns sapatos desses», afirmou JJ, entre risos, sobre o calçado de Neymar, que congratulou o mister pelo recorde mundial de 33 vitórias consecutivas do Al Hilal.

«Parabéns? É amanhã!», disse Jesus, com Neymar a responder prontamente: «Amanhã dou outra vez.»

O Al Hilal defronta esta quinta-feira o Al Ittihad na final da Supertaça da Arábia Saudita. O jogo tem início às 18h30 e poderá ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.