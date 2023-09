O Al Hilal garantiu nesta segunda-feira o apuramento para os oitavos de final da King Cup da Arábia Saudita, procurando a revalidação do título conquistado na época passada. A equipa de Jorge Jesus venceu fora de portas o Al Jabalain (0-1).

Após dois empates consecutivos, para a Liga dos Campeões asiáticos e para o campeonato, o Al Hilal volta a sorrir. À justa, ainda assim.

Rúben Neves marcou o único golo do encontro, ao minuto 64. Um grande golo, por sinal. Na sequência de um pontapé de canto, o médio português dominou a bola à entrada da área e rematou a meia altura, colocadíssimo. O guarda-redes local ainda tocou no esférico, sem conseguir impedir o 0-1.

Segundo golo de Neves pela equipa saudita, em 15 jogos (mais quatro assistências).

Jorge Jesus respirou de alívio. O treinador luso deixou de fora Neymar e Michael, para além de colocar Milinkovic-Savic no banco de suplentes, face ao calendário apertado: terceiro jogo realizado no espaço de sete dias.

Perante o 5.º classificado da segunda divisão da Arábia Saudita, o Al Hilal assumiu o controlo territorial com naturalidade. Porém, faltava criatividade aos jogadores para encontrar buracos na muralha defensiva contrária. Nas poucas ocasiões em que tal aconteceu, Aleksandar Mitrovic demonstrou uma falta de eficácia pouco habitual.

O Al Jabalain, sem complexos, agarrou-se ao nulo durante uma hora de jogo. Depois, quando Jorge Jesus já preparava alterações táticas, Rúben Neves sacou um coelho da cartola e materializou o ascendente visitante.

A equipa da casa não conseguiu responder à vantagem e o Al Hilal ainda festejou o 0-2, ao minuto 74, quando Saleh Al Shehri balançou as redes a passe de Mitrovic. Porém, o golo foi anulado por mão na bola, no início do lance.

A formação orientada por Jesus geriu a diferença mínima até final e garantiu o apuramento para a próxima eliminatória da King Cup.