O Al Hilal de Jorge Jesus viajou ao Dubai para encerrar, de forma tranquila, a fase de Liga da Champions asiática. Na 8.ª e última jornada, os sauditas contiveram a ambição do Al Wasl e venceram por 0-2.

Na tarde desta terça-feira, uma vez que o apuramento estava garantido, Jorge Jesus promoveu várias novidades. Em todo o caso, João Cancelo, Marcos Leonardo e Kaio César foram titulares. Por sua vez, Rúben Neves foi aposta aos 86 minutos.

Recorde o desenrolar deste encontro.

Na procura de evitar o cruzamento com os “tubarões” sauditas nos “oitavos”, o Al Wasl apostou desde princípio em contra-ataques velozes. Por isso, ao terceiro minuto, da direita para o meio, os anfitriões aproveitaram a passividade contrária, mas Caio Canedo, na área, viu o remate embater no poste esquerdo.

Pouco depois, ao sexto minuto, foi a vez de o outro avançado – Fábio Lima – encher o pé fora da área, no corredor central. Todavia, o esférico voltou a embater no poste esquerdo, rolando junto à linha de golo. Face a este arranque, Jorge Jesus foi o espelho do desagrado, postura que valeu o cartão amarelo.

Na resposta, aos 13 minutos, Marcos Leonardo acalmou o treinador português. Na sequência de um canto cobrado à direita, o avançado ex-Benfica aproveitou uma oferta do guardião contrário para inaugurar o marcador.

Assim, à primeira oportunidade, Marcos Leonardo atingiu o 20.º golo pelo Al Hilal, o quarto na Liga dos Campeões da Ásia.

De batuta em riste, os sauditas ampliaram a vantagem aos 45 minutos, mas Kaio César foi contrariado por um fora de jogo.

No arranque da etapa complementar, Salem Al Dawsari resolveu a contenda. O relógio assinalava 49 minutos quando o capitão do Al Hilal convidou à corrida de Al Hamddan, pela direita. Devolvido o esférico, Al Dawsari aplicou o 0-2.

Até final, entre trocas, o Al Wasl apostou no ataque, mas foi incapaz de reduzir.

📊🇸🇦 Salem Al-Dawsari é o jogador com mais participações em gols na história da AFC Champions League

🏟️ 101 partidas ⚽️ 30 gols 🅰️ 21 assistências ✅ 51 participações diretas em gols 🥇 Maior artilheiro da história do Al Hilal na Champions Asiática 🥇 Maior garçom da história… pic.twitter.com/6vBkJWnCNn — Central do Arabão (@centraldoarabao) February 18, 2025

Desta forma, o Al Hilal encerra a fase de Liga no 1.º lugar, com 22 pontos. Apesar da igualdade com o Al Ahli, a turma de Jorge Jesus conseguiu o melhor saldo de golos.

Desta forma, nos "oitavos", em março, o Al Hilal vai medir forças com o Pakhtakor (8.º), emblema do Uzbequistão orientado pelo português Pedro Moreira e que conta com o guardião Jhonatan (ex-Rio Ave).

Quanto ao Al Wasl (5.º), vai reencontrar o Al Sadd (4.º), do Qatar, onde atuam Mújica e Cristo González, dupla espanhola que jogou no Arouca.

Ora, no calendário do Al Hilal segue-se a visita ao Al Ittihad, na Liga, na tarde de sábado (17h30). Os comandados de Jorge Jesus, campeões em título, ocupam o 2.º lugar, a quatro pontos do Al Ittihad.