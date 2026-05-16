O Al Hilal acertou o calendário do campeonato saudita com uma vitória, em casa, ante o Neom (2-0). Neste sábado, na 33.ª jornada, Rúben Neves e Marcos Leonardo (ex-Benfica) foram titulares no Al Hilal, enquanto o guarda-redes Luís Maximiano (ex-Sporting) não saiu do banco dos visitantes.

Depois de Rúben Neves converter um penálti ao décimo minuto, o ala Mandash aplicou o 2-0 aos 58 minutos. O médio português atingiu o 12.º golo em 42 jogos pelo clube nesta época.

Assim, o Al Hilal continua de olho na conquista do título, com 81 pontos, a dois do Al Nassr. Segue-se a visita ao Al Fayha (10.º), na quinta-feira. Por sua vez, o Neom é oitavo colocado, com 44 pontos, e já não tem hipóteses de aceder às competições continentais.