O Al Hilal segue imparável na Champions da Ásia e, nesta terça-feira, alcançou a quinta vitória em cinco possíveis, desta feita na receção ao Al Shorta, do Iraque (4-0). Enquanto João Cancelo e Marcos Leonardo foram titulares, Darwin Núñez foi aposta na segunda parte e Rúben Neves não saiu do banco.

O marcador foi inaugurado em cima do intervalo, ao minuto 45, por Marcos Leonardo. Na etapa complementar, o lateral Alwan desfalcou o Al Shorta, vendo o cartão vermelho aos 61 minutos. Três minutos volvidos, João Cancelo assistiu Milinkovic-Savic para o 2-0.

Entre trocas, Marcos Leonardo bisou aos 72 minutos. O avançado ex-Benfica leva 10 golos em 12 jogos, três dos quais na Champions asiática. Por fim, João Cancelo estreou-se a marcar pelo Al Hilal nesta época aos 90+3 minutos.

Assim, o Al Hilal leva 15 pontos, na liderança do Grupo Oeste da Champions. No calendário desta prova segue-se a visita aos Emirados Árabes Unidos e ao Al Sharjah (7.º), a 22 de dezembro.

Quanto ao Al Shorta, segue no 11.º lugar com um ponto, a cinco da zona de qualificação para os “oitavos”.

𝗙𝗧 | 🇸🇦 Al Hilal 4️⃣-0️⃣ Al Shorta 🇮🇶

A dominant showing in Riyadh for Al Hilal who make it five wins from five ⚡#ACLElite | #HILvSHO pic.twitter.com/ZfB2ODaOgf — #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) November 25, 2025

Noutra partida desta terça-feira, o Al Wahda, dos Emirados e treinado por José Morais, venceu na receção ao Al Sadd, do Qatar e orientado por Roberto Mancini (3-1). Nos anfitriões, o lateral Rúben Amaral (ex-FC Porto) foi titular, enquanto Bernardo Folha (ex-FC Porto) e Guga (ex-Portimonense) não saíram do banco.

Nos visitantes, o avançado Mújica (ex-Arouca) saiu do banco ao minuto 33, para render o lesionado Roberto Firmino (ex-Liverpool).

Ainda que o médio ofensivo Claudinho tenha inaugurado o marcador de penálti aos 45+3 minutos, a favor do Al Sadd, o médio Tadic repôs a igualdade aos 55 minutos. Pouco depois, aos 66m, o sérvio bisou. Por último, Tadic assistiu o avançado Caio Canedo para o 3-1 aos 87 minutos.

Assim, o Al Wahda de José Morais segue no segundo lugar do Grupo Oeste. Ou seja, na perseguição ao Al Hilal, com 13 pontos. Segue-se a visita ao Qatar e ao Al Gharafa de Pedro Martins (9.º), a 22 de dezembro. Por sua vez, o Al Sadd é 10.º, com dois pontos, a quatro dos lugares de apuramento para os “oitavos”.