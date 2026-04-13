No dia em que celebrou a conquista do tricampeonato do Qatar, o Al Sadd eliminou o Al Hilal (3-3, 4-2 após penáltis) nos “oitavos” da Champions da Ásia.

Na noite desta segunda-feira, Rúben Neves e Benzema foram totalistas no Al Hilal, enquanto Marcos Leonardo saiu do banco aos 65 minutos. No Al Sadd, os avançados Roberto Firmino e Mújica (ex-Arouca) foram totalistas.

Depois de o médio Milinkovic-Savic adiantar o Al Hilal aos 29 minutos, outro médio – Cláudinho – repôs a igualdade ao minuto 36. De parada e resposta, Rúben Neves assistiu Al Dawsari para o 2-1 aos 55 minutos, enquanto Mújica faturou aos 58m (2-2).

Entre trocas, Marcos Leonardo saiu do banco aos 65m e só precisou de dois minutos para faturar, assistido por Benzema. Ainda assim, Roberto Firmino aplicou o 3-3 aos 70m.

Assim, Marcos Leonardo leva 18 golos em 32 jogos nesta época. Por sua vez, Rúben Neves acumula nove assistências e 10 golos em 36 partidas.

Uma vez que o prolongamento não desfez o empate, os penáltis decidiram a eliminatória. No momento capital, Roberto Firmino começou por falhar, enquanto Rúben Neves e Marcos Leonardo converteram. Ainda assim, Benzema e Bouabre erraram. Por sua vez, Mújica e Afif atiraram a contar, soltando a festa do Al Sadd.

Assim, o Al Sadd vai medir forças com os japoneses do Vissel Kobe nos “quartos”, de novo em Jeddah, na sexta-feira.

الزعيم إلى دور الـ 8 💪🏻#WeAreAlSadd pic.twitter.com/wYkoh9wC7x — 🏆 #82 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 13, 2026

Também nesta segunda-feira, o Al Ahli – detentor da prova continental – eliminou o Al Duhail (Qatar), vencendo por 1-0 em Jeddah. Nos sauditas, o extremo Galeno foi totalista. Apesar do controlo do Al Ahli, o nulo prevaleceu no término dos 90 minutos. No prolongamento, o avançado Ivan Toney desperdiçou um penálti aos 105+7m.

Quando os penáltis pareciam inevitáveis, o extremo Mahrez desfez o empate, de livre direto. Estavam decorridos 117 minutos.

Assim, o Al Ahli vai medir forças com o Johor (Malásia), na sexta-feira (15h45), de novo em Jeddah. O vencedor vai defrontar Al Sadd ou Vissel Kobe nas meias-finais.