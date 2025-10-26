Aos 30 anos, o sérvio Milinkovic-Savic renovou com o Al Hilal até 2028. O médio leva dois golos e duas assistências em nove jogos nesta época, a terceira pelo emblema saudita. No total, o internacional sérvio regista 110 jogos, 33 golos e 26 assistências pelo Al Hilal.

O terceiro do campeonato saudita está a quatro pontos do líder Al Nassr, competindo também na Taça saudita e na Champions da Ásia.