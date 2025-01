É oficial. Neymar não é mais jogador do Al Hilal de Jorge Jesus.

O clube saudita anunciou esta segunda-feira nas redes a rescisão do contrato com o jogador brasileiro por mútuo acordo.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop