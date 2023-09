O Al Hilal de Jorge Jesus empatou (1-1) nesta segunda-feira com o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, na 1.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões asiática.

A estreia de Neymar no onze de Jorge Jesus foi a grande novidade, com o brasileiro a ocupar uma das cinco vagas para estrangeiros, o limite nesta competição. Rúben Neves, Michael, Malcom e Mitrovic ocuparam as restantes.

A formação da Arábia Saudita assumiu natural ascendente sobre o adversário, sobretudo na etapa inicial. Porém, perante linhas muito fechadas, o Al Hilal não conseguiu marcar.

A esse propósito, é interessante ver quais foram as indicações de Jorge Jesus para Neymar, Rúben Neves e companhia.

O Navbahor Namangan voltou com maior ambição para a etapa complementar e chegou à vantagem num contra-ataque exemplar. Assistência de Ismoilov, finalização do georgiano Toma Tabatadze (52m).

Os homens de Jorge Jesus, a perder, lançaram-se desesperadamente no ataque. Neymar, ainda à procura da condição física ideal, exagerou nas iniciativas individuais e acabou por não conseguir desequilibrar.

Porém, após sucessivas tentativas, o Al Hilal conseguiu evitar a derrota com um golo do defesa-central Al Bulayhi já ao minuto 90+10.

O Nassaji Mazandaran (Irão) lidera o Grupo D com três pontos. Seguem-se Al Hilal (Arábia Saudita) e Navbahor Namangan (Uzbequistão) com um e Mumbay City (Índia) ainda sem pontos.