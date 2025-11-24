No rescaldo à derrota em Doha, no Qatar, na visita ao Al Duhail (4-2), na quinta jornada do Grupo Oeste da Champions da Ásia, Sérgio Conceição não poupou nas críticas ao Al Ittihad.

«Tivemos apenas nomes em campo, não uma equipa. É a primeira vez que vivo algo assim. Tenho 51 anos e ainda conseguia jogar ao ritmo que a equipa apresentou. Peço aos adeptos que nos perdoem. Tinha uma ideia específica, mas os jogadores não a executaram. E a reação no terço defensivo deixou a desejar. Mostrámos uma resposta ofensiva, mas é essencial defender. Dou os parabéns ao nosso adversário», referiu em conferência de imprensa.

Ao cabo de cinco jogos, o Al Ittihad é oitavo classificado, com seis pontos, a seis do líder Al Hilal. A turma de Sérgio Conceição é a última equipa em zona de apuramento para os “oitavos”.