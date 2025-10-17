No rescaldo ao empate com o Al Fayha de Pedro Emanuel (1-1) – no encontro que inaugurou a quinta jornada do campeonato saudita – Sérgio Conceição mostrou-se insatisfeito pelo nível físico e tático do Al Ittihad, campeão em título.

«Cheguei há poucos dias e precisamos mudar muitas coisas, incluindo a preparação física. No nosso nível atual, vamos sentir dificuldades. O espírito não é suficiente e há questões táticas nas quais precisamos trabalhar. Vimos melhorias na segunda parte, a equipa conseguiu muitos ataques.»

«Penálti falhado por Benzema? A decisão quanto aos cobradores pertence aos jogadores. Tenho três jogadores capazes de cobrar penáltis», referiu em conferência de imprensa, salientando a capacidade de o Al Fayha contra-atacar.

A infeliz estreia de Sérgio Conceição deixa o Al Ittihad no segundo lugar, podendo ver o líder Al Nassr alargar a vantagem para os cinco pontos. Segue-se a visita ao Al Shorta Bagdad – para a Champions asiática (segunda-feira, 17h) – e a receção ao Al Hilal, para o campeonato, na sexta-feira (19h).