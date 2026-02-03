Face à saída de Benzema para o Al Hilal, o Al Ittihad de Sérgio Conceição contratou George Ilenikhena, ponta de lança de 19 anos, ao Mónaco. De acordo com a imprensa internacional, o avançado francês foi negociado acima dos 30 milhões de euros.

Nascido na Nigéria em 2006, Ilenikhena fez quatro golos em 20 jogos nesta época. Em 2024/25, o jovem avançado acumulou seis golos e duas assistências em 31 partidas pelos monegascos. Formado no Amiens, passou pelos belgas do Antuérpia antes de rumar ao principado, a troco de mais de 18 milhões.

O Al Ittihad de Sérgio Conceição é sexto classificado no campeonato, a 13 pontos do líder Al Hilal, e – além de lamentar a saída de Benzema – falhou a contratação do avançado En-Nesyri junto do Fenerbahçe.

